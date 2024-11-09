Ситуация на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте и тенденции к обострению, особенно на Покровском и Кураховском направлениях. Украина располагает данными о подготовке северокорейских военных к участию в боевых действиях.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал, что ситуация на российско-украинском фронте остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Об этом он сообщил в Facebook по итогам разговора с командующим вооруженных сил США в Европе Кристофером Каволи, пишет УНН.
Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях,
Детали
Главнокомандующий также сообщил, что Украина имеет многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск.
Напомним
Президент Украины провел совещание с военным руководством, сосредоточившись на Кураховском направлении. Также он отметил необходимость усиления ПВО из-за постоянных российских ударов по украинским городам.