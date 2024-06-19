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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении захватчики совершили уже 28 атак

Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении захватчики совершили уже 28 атак

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 14:00  •  7751 просмотра

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С начала суток российско-террористические войска совершили 28 атак украинских позиций на Покровском направлении, украинские защитники отбили 23 штурма, 5 боевых столкновений продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток захватчики совершили уже 28 атак на позиции украинских войск. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 вражеских штурма, пять боестолкновений еще продолжаются. Об этом говорится в сводке Генштаба на 16:00, передает УНН.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 80. Украинские защитники препятствуют попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери 

- сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг с территории российской федерации продолжает наносить авиаудары по населенным пунктам Украины. Из района Белгорода (рф) агрессор ударил четырьмя КАБами по Волчанску, еще двумя управляемыми авиационными бомбами - по селу Борщева, также, шестью НАРами, поражено Терновую.

На Купянском направлении захватчики атакуют при поддержке авиации. Удару четырьмя КАБами подверглась Петропавловка, еще одной бомбой террористы ударили по Купянску, шестнадцатью неуправляемыми авиационными ракетами били по Синьковке. В настоящее время, на этом направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Новоселовки, Синьковки и Кругляковки. Столько же атак российских войск наши защитники отбили.

На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз безуспешно атаковал в районах Макеевки, Грековки и Тернов. Ситуация контролируемая.

Продолжает проявлять активность оккупационная армия на Северском направлении. Продолжаются бои вблизи Верхнекаменского и Раздоловки.

На Краматорском направлении противник тоже атакует при поддержке авиации. В районе Часового Яра враг нанес удар двадцатью НАРАми, вблизи Белой Горы сбросил две управляемые авиационные бомбы. С начала суток российские войска пытались 15 раз потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Ивановского, Нового, Калиновки, Северного и Андреевки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток захватчики совершили уже 28 атак на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского и Карловки. Вблизи Новоселовки Первой противник нанес поражение двенадцатью НАРАми. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 вражеских штурма, пять боестолкновений еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки и Парасковиевки. Общее количество атак здесь возросло до восьми, из которых шесть безуспешно завершились для противника.

Авиация врага работала после обеда на Времовском направлении. Удару тремя управляемыми бомбами подверглась Великая Новоселка.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
kurakhoveКурахово
kramatorskКраматорск
kharkivХарьков
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