Генштаб о ситуации на фронте: 81 боевое столкновение, самое горячее – на Покровском направлении

К настоящему времени произошло 81 боевое столкновение. На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить украинских защитников, а на Курском направлении - 11 боестолкновений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Волчанска, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются прорвать нашу оборону в районе Загризового, боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Ямполевка и Григоровка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Северском направлении, в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили попытку противника продвинуться вперед неподалеку Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка и Дружбы, четыре боя идут до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Проминь, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надеевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, один бой продолжается до сих пор.

Авиаудары КАБами получили Богатырь, Сергеевка, Покровск, Новоукраинка, Сухой Яр, Новооленовка и Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Разлив. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении захватчик, при поддержке штурмовой авиации, атакует в районе Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Гуляйполю.

Четыре безрезультатные попытки атаковать позиции наших подразделений российские военные предприняли на Приднепровском направлении, понеся потери.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 21 авиационный удар, сбросив 32 управляемые бомбы, также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

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