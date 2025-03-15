Генштаб о ситуации на фронте: 81 боевое столкновение, самое горячее – на Покровском направлении

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16503 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30561 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65677 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214992 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123338 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392399 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311265 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213888 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244295 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255157 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23451 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46142 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132712 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15446 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14765 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132773 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214992 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392399 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254663 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311265 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3424 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14798 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46183 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72220 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57294 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Генштаб о ситуации на фронте: 81 боевое столкновение, самое горячее – на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 20131 просмотра

В течение суток произошло 81 боевое столкновение, больше всего – 21 – на Покровском направлении. Силы обороны отбили многочисленные атаки врага, особенно активные бои продолжаются на востоке и юге.

Генштаб о ситуации на фронте: 81 боевое столкновение, самое горячее – на Покровском направлении

К настоящему времени произошло 81 боевое столкновение. На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить украинских защитников, а на Курском направлении - 11 боестолкновений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Волчанска, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются прорвать нашу оборону в районе Загризового, боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Ямполевка и Григоровка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Северском направлении, в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили попытку противника продвинуться вперед неподалеку Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка и Дружбы, четыре боя идут до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Проминь, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надеевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, один бой продолжается до сих пор.

Авиаудары КАБами получили Богатырь, Сергеевка, Покровск, Новоукраинка, Сухой Яр, Новооленовка и Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Разлив. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении захватчик, при поддержке штурмовой авиации, атакует в районе Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Гуляйполю.

Четыре безрезультатные попытки атаковать позиции наших подразделений российские военные предприняли на Приднепровском направлении, понеся потери.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 21 авиационный удар, сбросив 32 управляемые бомбы, также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

ВСУ: потери врага возросли на 1180 военных, 2 танка и 15 ББМ15.03.25, 07:28 • 18368 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77