Генштаб о ситуации на фронте: 79 боевых столкновений за сутки, треть - на Покровском направлении

С начала суток на фронте уже зафиксировано 79 боевых столкновений. Треть боев - на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 171 артиллерийский обстрел, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили три атаки агрессора в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Колодязное и Петро-Ивановка.

На Купянском направлении с начала суток произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки и в направлении Ковалевки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенного пункта Карповка и в направлении населенных пунктов Григоровка, Серебрянка, Шандриголово. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Северском направлении с начала суток враг провел две наступательные действия в районе населенного пункта Переездное.

На Краматорском направлении сегодня боестолкновений не происходило.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки, Белой Горы.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономичное, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Затышок. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малеевка, Темировка и в сторону населенных пунктов Ольговское, Искра, Александроград, Зеленый Гай, Филиа, Камышеваха, Толстой. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку вблизи Малиновки, авиационному удару подвергся населенный пункт Константиновка.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил три штурма в районах Новоданиловки и Новоандреевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед – успеха не имел. Населенный пункт Львово подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

