Генштаб о ситуации на фронте: 79 боевых столкновений за сутки, треть - на Покровском направлении

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 5126 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 16506 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 36700 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 184967 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 105407 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 256823 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 243639 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 102742 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 145817 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78046 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
38%
754мм
Популярные новости
Украина синхронизировала с США санкции этого года против рф: Зеленский ввел в действие решение СНБО9 августа, 07:36 • 38866 просмотра
"россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны" - Сибига о территориальных уступках9 августа, 07:55 • 11762 просмотра
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"Video9 августа, 08:59 • 16024 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild09:42 • 28406 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW09:59 • 38447 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 256859 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 157194 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 243662 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 242009 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 171722 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo13:49 • 16541 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 242009 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 204617 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 215473 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 217806 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Тесла Модель Y
Financial Times

Генштаб о ситуации на фронте: 79 боевых столкновений за сутки, треть - на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 656 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 79 боевых столкновений, из них 26 на Покровском направлении. Украинские защитники сдерживают натиск врага, отбивая атаки на разных участках.

Генштаб о ситуации на фронте: 79 боевых столкновений за сутки, треть - на Покровском направлении

С начала суток на фронте уже зафиксировано 79 боевых столкновений. Треть боев - на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 171 артиллерийский обстрел, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили три атаки агрессора в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Колодязное и Петро-Ивановка.

На Купянском направлении с начала суток произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки и в направлении Ковалевки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенного пункта Карповка и в направлении населенных пунктов Григоровка, Серебрянка, Шандриголово. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Северском направлении с начала суток враг провел две наступательные действия в районе населенного пункта Переездное.

На Краматорском направлении сегодня боестолкновений не происходило.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки, Белой Горы.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономичное, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Затышок. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малеевка, Темировка и в сторону населенных пунктов Ольговское, Искра, Александроград, Зеленый Гай, Филиа, Камышеваха, Толстой. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку вблизи Малиновки, авиационному удару подвергся населенный пункт Константиновка.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил три штурма в районах Новоданиловки и Новоандреевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед – успеха не имел. Населенный пункт Львово подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Еще плюс 940 оккупантов, 41 артсистема и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага09.08.25, 07:31 • 3096 просмотров

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина