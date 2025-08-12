Генштаб о Покровском и Добропольском направлениях: выделены дополнительные силы, есть планы по блокированию врага

Генеральный штаб ВСУ сделал заявление о Покровском и Добропольском направлениях, указав, что только на первом - более 110 тыс. оккупантов, ситуация непростая и динамичная, но принимаются меры для уничтожения врага - выделены дополнительные силы, спланированы меры для блокирования врага, пишет УНН.

Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях. Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава - сообщили в Генштабе.

В Генштабе отметили: "Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки".

В частности, несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта диверсанты скрытно проникали в населенные пункты - Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные - в процессе уничтожения - сообщили в Генштабе.

Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности, решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы меры для блокирования групп противника в определенном районе. Резервные подразделения уже выявили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен - подчеркнули в Генштабе.

Защитники Украины, как отмечается, "сосредоточены на выполнении поставленных задач, держат рубежи и нуждаются в поддержке всего общества, чтобы отразить новые попытки вражеских наступлений."

11 августа вечером Группировка Объединенных сил сообщила оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях.

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализировании ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркивали в группировке.

Уже 12 августа 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" заявил, что занял полосу обороны на Покровском направлении, и что "подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе".

Также 12 августа в ОТU "Донецк" указали, что Силы обороны ведут оборонительные бои, уничтожая противника, который малыми пехотными группами пытается просочиться между оборонительными порядками, ситуация сложная и динамичная, однако вражеская инфильтрация не означает получение контроля над территорией Украины.

В СтратКоме ВСУ и ОСУВ "Днепр", в свою очередь, указали, что на Покровском и Добропольском направлениях россия применяет тактику "просачивания" - небольшие группы по 5-10 человек проникают в глубину украинских позиций без установления контроля над территорией, что создает ложное впечатление об успехах врага на картах из открытых источников.