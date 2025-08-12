Генштаб о Покровском и Добропольском направлениях: выделены дополнительные силы, есть планы по блокированию врага

$41.450.06
48.200.00
ukenru
13:48 • 5642 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 7280 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 12580 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 27710 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 29585 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 34758 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 22371 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17031 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 13917 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14918 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
35%
755мм
Популярные новости
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12 августа, 05:04 • 12754 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 29919 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 26259 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 38228 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 29935 просмотра
публикации
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto13:48 • 5642 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25 • 27710 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 29585 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 34758 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 30020 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Харьковская область
Германия
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 29987 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 28891 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 185563 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 128436 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 244432 просмотра
Актуальное
Truth Social
Facebook
Старлинк
COVID-19
Financial Times

Генштаб о Покровском и Добропольском направлениях: выделены дополнительные силы, есть планы по блокированию врага

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Силы обороны Украины противостоят превосходящим силам врага на Добропольском и Покровском направлениях. Оккупанты пытаются просочиться диверсионными группами, но ВСУ их выявляют и уничтожают.

Генштаб о Покровском и Добропольском направлениях: выделены дополнительные силы, есть планы по блокированию врага

Генеральный штаб ВСУ сделал заявление о Покровском и Добропольском направлениях, указав, что только на первом - более 110 тыс. оккупантов, ситуация непростая и динамичная, но принимаются меры для уничтожения врага - выделены дополнительные силы, спланированы меры для блокирования врага, пишет УНН.

Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях. Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава

- сообщили в Генштабе.

В Генштабе отметили: "Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки".

В частности, несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта диверсанты скрытно проникали в населенные пункты - Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные - в процессе уничтожения

- сообщили в Генштабе.

Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности, решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы меры для блокирования групп противника в определенном районе. Резервные подразделения уже выявили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен

- подчеркнули в Генштабе.

Защитники Украины, как отмечается, "сосредоточены на выполнении поставленных задач, держат рубежи и нуждаются в поддержке всего общества, чтобы отразить новые попытки вражеских наступлений."

Напомним

11 августа вечером Группировка Объединенных сил сообщила оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях.

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализировании ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркивали в группировке.

Уже 12 августа 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" заявил, что занял полосу обороны на Покровском направлении, и что "подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе".

"Ситуация совсем другая": ЦПД СНБО раскрыл вражеский вброс о "кто-то что-то сдает" на фоне событий в Донецкой области12.08.25, 10:55 • 3960 просмотров

Также 12 августа в ОТU "Донецк" указали, что Силы обороны ведут оборонительные бои, уничтожая противника, который малыми пехотными группами пытается просочиться между оборонительными порядками, ситуация сложная и динамичная, однако вражеская инфильтрация не означает получение контроля над территорией Украины.

В СтратКоме ВСУ и ОСУВ "Днепр", в свою очередь, указали, что на Покровском и Добропольском направлениях россия применяет тактику "просачивания" - небольшие группы по 5-10 человек проникают в глубину украинских позиций без установления контроля над территорией, что создает ложное впечатление об успехах врага на картах из открытых источников.

Юлия Шрамко

Война
Вооруженные силы Украины
Украина