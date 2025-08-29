Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы

В Генштабе, комментируя передачу вагнеровцами фаланг пальцев украинских бойцов Украине, заявили, что все продолжается в рамках уголовного производства, идут переговорные процессы.

Об этом заявил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко во время брифинга, передает УНН.

Передача вагнеровцами фаланг пальцев украинских военных. В материале Медийной инициативы за права человека о судьбе по меньшей мере 3000 украинских военных, пропавших в боях с группой "Вагнер", говорилось о том, что в 2023 году вагнеровцы передали в Украину более ста фаланг пальцев украинских бойцов. Биленко прокомментировал данную информацию, о которой напомнили во время брифинга.

Что будет с без вести пропавшими, когда закончится война. Координатор семей военнопленных и пропавших без вести МИПЛ Елена Белячкова рассказала, как должно действовать государство, когда закончится военное положение в отношении пропавших без вести.

Я хочу прокомментировать понимание того, как должно действовать дальше государство, когда закончится военное положение. Координационный штаб и Объединенный центр СБУ должны и дальше функционировать. Поскольку понимание того, что Россия не вернет всех, не осуществит обмен по Женевской конвенции "всех на всех". Мы сейчас видим, что из плена возвращаются те, кто имеет статус пропавших без вести, по некоторым вообще не было никакой информации довольно длительный промежуток времени. Это важно, потому что искать информацию сейчас для того, чтобы ее зафиксировать, потому что завершение или прекращение военных действий будет свидетельствовать о том, что этот процесс обмена информации, ее поиска станет менее релевантным и активным. Но Украина должна искать и возвращать каждого