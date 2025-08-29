Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 10257 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 26504 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 25776 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 39916 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 63282 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 60907 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 140988 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69780 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78643 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113922 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
5.4м/с
27%
752мм
Популярные новости
Жара до +31 возвращается в Украину: прогноз погоды на сегодняPhoto29 августа, 02:05 • 3970 просмотра
Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW29 августа, 02:23 • 10480 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды29 августа, 03:05 • 26533 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11 • 23832 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31 • 18985 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 39916 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 63282 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 75978 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 140988 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 214191 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Хакан Фидан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 137870 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 167685 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 169576 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 158515 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 188822 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс

Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы

Киев • УНН

 • 4476 просмотра

Генштаб ВСУ заявил, что передача «вагнеровцами» фаланг пальцев украинских бойцов происходит в рамках уголовного производства. Продолжаются переговорные процессы по этой ситуации.

Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы

В Генштабе, комментируя передачу вагнеровцами фаланг пальцев украинских бойцов Украине, заявили, что все продолжается в рамках уголовного производства, идут переговорные процессы.

Об этом заявил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко во время брифинга, передает УНН.  

Детали

Передача вагнеровцами фаланг пальцев украинских военных. В материале Медийной инициативы за права человека о судьбе по меньшей мере 3000 украинских военных, пропавших в боях с группой "Вагнер", говорилось о том, что в 2023 году вагнеровцы передали в Украину более ста фаланг пальцев украинских бойцов. Биленко прокомментировал данную информацию, о которой напомнили во время брифинга.  

Это все продолжается в рамках уголовного производства. Идут переговорные процессы

- сказал Биленко.

Что будет с без вести пропавшими, когда закончится война. Координатор семей военнопленных и пропавших без вести МИПЛ Елена Белячкова рассказала, как должно действовать государство, когда закончится военное положение в отношении пропавших без вести.

Я хочу прокомментировать понимание того, как должно действовать дальше государство, когда закончится военное положение. Координационный штаб и Объединенный центр СБУ должны и дальше функционировать. Поскольку понимание того, что Россия не вернет всех, не осуществит обмен по Женевской конвенции "всех на всех". Мы сейчас видим, что из плена возвращаются те, кто имеет статус пропавших без вести, по некоторым вообще не было никакой информации довольно длительный промежуток времени. Это важно, потому что искать информацию сейчас для того, чтобы ее зафиксировать, потому что завершение или прекращение военных действий будет свидетельствовать о том, что этот процесс обмена информации, ее поиска станет менее релевантным и активным. Но Украина должна искать и возвращать каждого

- сказала Белячкова. 

Дополнение

В боях с "вагнеровцами" на Бахмутском направлении пропало около трех тысяч бойцов. В МВД признали, что очень мало информации по пропавшим без вести военным в 2022-2023 годах именно на Бахмутском направлении.

Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе29.08.25, 13:52 • 3414 просмотров

Анна Мурашко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
Украина