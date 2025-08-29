$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 8732 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 23901 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 23739 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 36195 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 59877 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 60135 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 138571 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69644 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78534 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113830 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Генштаб ЗСУ заявив, що передача "вагнерівцями" фалангів пальців українських бійців відбувається в рамках кримінального провадження. Тривають перемовні процеси щодо цієї ситуації.

Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси

У Генштабі коментуючи передачу вагнерівцями фалангів пальців українських бійців Україні, заявили, що все триває в рамках кримінально провадження, йдуть перемовні процеси.

Про це заявив представник управління пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Володимир Біленко під час брифінгу, передає УНН.  

Деталі

Передача вагнерівці  фаланг пальців українських військовихУ матеріалі Медійної ініціативи за права людини про долю щонайменше 3000 українських військових, зниклих у боях із групою "Вагнер", йшлось про те, що у 2023 році вагнерівці передали в Україну понад сто фалангів пальців українських бійців. Біленко прокоментував дану інформацію про яку нагадали під час брифінгу.  

Це все триває в рамках кримінально провадження. Йдуть перемовні процеси

- сказав Біленко.

Що буде з безвісти зниклими, коли закінчиться війнаКоординаторка родин військовополонених та зниклих безвісти МІПЛ Олена Бєлячкова розповіла, як має діяти держава, коли закінчиться воєнний стан щодо зниклих безвісти.

Я хочу прокоментувати розуміння того, як повинна діяти далі держава, коли закінчиться воєнний стан. Координаційний штаб й Об’єднаний центр СБУ повинні й далі функціонувати. Оскільки розуміння того, що росія не поверне всіх, не здійснить обмін по Женевській конвенції "всіх на всіх". Ми зараз бачимо, що з полону повертаються ті, хто має статус зниклих безвісти, по деяких взагалі не було ніякої інформації досить тривалий проміжок часу. Це важливо, тому що шукати інформацію зараз для того, щоб її зафіксувати, тому що завершення, чи припинення воєнних дій свідчитиме про те, що цей процес обміну інформації, її пошуку стане менше релевантним й активним. Але Україна повинна шукати та повертати кожного

- сказала Бєлячкова. 

Доповнення

У боях з "вагнерівцями" на Бахмутському напрямку зникло близько трьох тисяч бійців.В МВС визнали, що дуже мало інформації щодо зниклим безвісти військовим у 2022-2023 роках саме на Бахмутському напрямку.

Анна Мурашко

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
Україна