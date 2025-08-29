Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси

У Генштабі коментуючи передачу вагнерівцями фалангів пальців українських бійців Україні, заявили, що все триває в рамках кримінально провадження, йдуть перемовні процеси.

Про це заявив представник управління пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Володимир Біленко під час брифінгу, передає УНН.

Передача вагнерівці фаланг пальців українських військовихУ матеріалі Медійної ініціативи за права людини про долю щонайменше 3000 українських військових, зниклих у боях із групою "Вагнер", йшлось про те, що у 2023 році вагнерівці передали в Україну понад сто фалангів пальців українських бійців. Біленко прокоментував дану інформацію про яку нагадали під час брифінгу.

Я хочу прокоментувати розуміння того, як повинна діяти далі держава, коли закінчиться воєнний стан. Координаційний штаб й Об’єднаний центр СБУ повинні й далі функціонувати. Оскільки розуміння того, що росія не поверне всіх, не здійснить обмін по Женевській конвенції "всіх на всіх". Ми зараз бачимо, що з полону повертаються ті, хто має статус зниклих безвісти, по деяких взагалі не було ніякої інформації досить тривалий проміжок часу. Це важливо, тому що шукати інформацію зараз для того, щоб її зафіксувати, тому що завершення, чи припинення воєнних дій свідчитиме про те, що цей процес обміну інформації, її пошуку стане менше релевантним й активним. Але Україна повинна шукати та повертати кожного