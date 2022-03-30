Генштаб информирует о частичном отводе войск рф на известных направлениях и значительных потерях врага

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“Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего Государства. Осуществляется частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации с территории Киевской и Черниговской областей”, - отметили в ГШ.

Детали

По данным Генштаба, враг имеет существенные трудности с вводом в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Сообщается, что враг рассматривает возможность транспортировать неисправную технику на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего восстановления.

Кроме того, сообщили в ГШ, противник продолжает нести значительные потери. Так, в частности, по имеющейся информации, 28 марта, в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы.

Роль беларуси в российско-украинской войне

Как сообщают в Генштабе, самопровозглашенное руководство республики беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил российской федерации, аэродромную и транспортную сети, а также места для размещения пусковых установок крылатых и баллистических ракет.

“В то же время, в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться “страна, которая предоставляет свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Также по данным ГШ республика предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных учреждений на своей территории. Так, в течение последних суток в населенный пункт Наровля Гомельской области отмечено прибытие с территории Украины большого количества российских военнослужащих с различной степени тяжести ранениями.

Напомним

Накануне в министерстве обороны российской федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.

В то же время, накануне МВД Украины заявилоо том, что заявления россиян о снижении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлении - пока не более, чем слова.

Сегодня в Генштабе сообщили, что русские оккупанты понесли потери и, вероятно, временно отказались от выполнения задания по блокированию Киева.