Не більше, ніж слова: Денисенко про заяви росіян щодо зменшення інтенсивності бойових дій на київському і чернігівському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Бої тривають і поки нічого не змінюється. Заяви росіян про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямку - поки не більше, ніж слова. Про це під час телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, передає УНН.
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"Тривають бої. На жаль, нічого не змінюється. Поки заяви росіян, що вони зменшать інтенсивність бойових дій на київському та чернігівському напрямку не більше, ніж слова", - сказав Денисенко.
Станом на зараз, за його словами, фактично безперервна канонада в районі Ірпеня.
"Ми розуміємо, що зараз ситуація в Чернігові вкрай складна і ні про які покращення мова не йде. Маріуполь ... бої ідуть весь час. Бої тривають. На жаль, ситуація отака", - додав радник глави МВС.
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Також, за словами Денисенка, плани рф щодо "спецоперації" в Україні не змінились, окупанти міняють часові рамки.
"Ми розуміємо, яка концентрація військ є в районі Білорусі, тобто на чернігівському, київському напрямку. Ми розуміємо про концентрацію техніки і військ на Харківському напрямку. Тому, на жаль, говорити, що вони змінили якось свою стратегію я не можу. ... У планах залишається, попри все, знищення державності", - резюмував Денисенко.
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У міністерстві оборони російської федерації заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.
Тим часом, американська розвідка зафіксувала відведення частини російських військ від Києва.
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