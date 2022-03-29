Не более, чем слова: Денисенко о заявлениях россиян относительно уменьшения интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлении

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"Продолжаются бои. К сожалению, ничего не меняется. Пока заявления россиян, что они уменьшат интенсивность боевых действий на киевском и черниговском направлении не больше, чем слова", - сказал Денисенко.

По состоянию на сейчас, по его словам, фактически непрерывная канонада в районе Ирпеня.

"Мы понимаем, что сейчас ситуация в Чернигове крайне сложная и ни о каком улучшении речи не идет. Мариуполь ... бои идут все время. Бои продолжаются. К сожалению, ситуация такая", - добавил советник главы МВД.

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Также, по словам Денисенко, планы рф о "спецоперации" в Украине не изменились, оккупанты меняют временные рамки.

"Мы понимаем, какая концентрация войск есть в районе Беларуси, то есть на черниговском, киевском направлении. Мы понимаем о концентрации техники и войск на харьковском направлении. Поэтому, к сожалению, говорить, что они изменили как-то свою стратегию я не могу.... В планах остается, несмотря ни на что, уничтожение государственности", - резюмировал Денисенко.

Ранее

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Тем временем, американская разведка зафиксировала отвод части русских войск от Киева.

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