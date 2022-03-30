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Окупанти тимчасово відмовилися від виконання завдання з блокування Києва - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Російські окупанти зазнали втрат та, ймовірно, тимчасово відмовилися від виконання завдання щодо блокування Києва. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Окупанти тимчасово відмовилися від виконання завдання з блокування Києва - Генштаб ЗСУ

Цитата

"Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Зазнав значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва. Здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ворог нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.

Окрім того, Генштаб надав інформацію щодо російського вторгнення по напрямках станом на 12 годину 30 березня:

• На Волинському напрямку переміщення тактичних підрозділів противника та змін у їх складі не зафіксовано. У збройних силах республіки бєларусь тривають заходи оперативної та бойової підготовки.
• На Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника вздовж державного кордону України з республікою білорусь. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту “Укриття” та зоні відчуження загалом. Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС.
• На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та завданні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних Сил України і об’єктах інфраструктури в районі міста Чернігова.
• На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з російською федерацією.
• На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати місто Харків та завдавати артилерійськіих ударів по житлових кварталах міста.
• На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли.
• На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.
• На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Доповнення

Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що заяви росіян про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямку - поки не більше, ніж слова.

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