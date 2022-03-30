Оккупанты временно отказались от выполнения задачи по блокированию Киева - Генштаб ВСУ

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"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Понес значительные потери и, вероятно, временно отказался от выполнения задания по блокированию Киева. Осуществляет перегруппировку и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что враг наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.

Кроме того, Генштаб предоставил информацию о российском вторжении по направлениям по состоянию на 12 часов 30 марта:

* На Волынском направлении перемещения тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В вооруженных силах республики беларусь продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.

* На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль границы Украины с республикой беларусь. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта “Укрытие” и зоне отчуждения в целом. Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

* На Сиверском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова.

* На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с российской федерацией.

* На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

* На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии с других направлений. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы.

* На Донецком направлении противник активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

* На Южнобугском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Дополнение

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что заявления россиян об уменьшении интенсивности боевых действий на Киевском и Черниговском направлении - пока не больше, чем слова.