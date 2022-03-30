Генштаб інформує про часткове відведення військ рф на відомих напрямках та значні втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За наявною інформацією, російські окупанти здійснюють часткове відведення з території Київської та Чернігівської областей. Про це інформує пресслужба Генштабу Збройних сил України, пише УНН.
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“Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Здійснюється часткове відведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей”, - зазначили в ГШ.
Деталі
За даними Генштабу, ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-у танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Повідомляєтьмя, що ворог розглядає можливість транспортувати несправну техніку на тимчасово окуповані території Донеччини за допомогою тягачів для подальшого відновлення.
Крім того, повідомили у ГШ, противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, зокрема, за наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб, йдеться в повідомленні пресслужби.
Роль білорусі в російсько-українській війні
Як повідомляють у Генштабі, самопроголошене керівництво республіки білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил російської федерації, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет.
“Водночас, у відповідності до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися “країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні”, - йдеться в повідомленні пресслужби.
Також за даними ГШ республіка надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями.
Нагадаємо
Напередодні у міністерстві оборони російської федерації заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.
У той же час, напередодні МВС України заявило про те, що заяви росіян про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямку - поки не більше, ніж слова.
Сьогодні у Генштабі повідомили, що російські окупанти зазнали втрат та, ймовірно, тимчасово відмовилися від виконання завдання щодо блокування Києва.