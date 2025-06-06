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Генштаб: до половины боев - на Покровском и Курском направлениях

Киев • УНН

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Около трети боев на фронте происходит на Покровском направлении. Враг активизировался на Курском направлении, где украинские защитники отбили 17 атак и 122 артобстрела.

Генштаб: до половины боев - на Покровском и Курском направлениях

Около трети боев на фронте сегодня - на Покровском направлении, также враг был активнее на Курском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 6 июня, пишет УНН.

Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 110 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории рф, как указано, пострадали районы населенных пунктов Миропольское, Ровное, Бачевск, Толстодубово, Голубовка, Турья, Бобылевка, Луговка, Угроиды, Белая Береза, Горки, Мезеновка, Яструбщина, Новая Гута Сумской области, Марьино Черниговской области. Авиационные удары получили населенные пункты Угроиды, Климентово Сумской области.

Ситуация по направлениям

Украинские подразделения отбили две атаки врага на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка – наши защитники успешно отбили все вражеские штурмы.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи и в направлениях Нового Мира и Торского. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Сиверском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили пять атак агрессора в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы, сейчас идет один бой.

На Торецком направлении россияне девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Торецк и в сторону Степановки и Яблоновки. Силы обороны успешно отбили все штурмы противника.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 36 попыток оттеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Горехово, Надеевка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Полтавка, Проминь, Муравка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 31 атаку противника.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили десять атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле. Авиаударам подвергся населенный пункт Ольговское.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки и в сторону Полтавки Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки и дают достойный отпор еще в трех боестолкновениях. В то же время противник наносил авиационные удары по Гуляйполю, Полтавке и Малиновке.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили два вражеских штурма в районе Пятихаток и в направлении Павловки. Кроме того, противник нанес авиаудары по Каменскому.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Николаевка.

"На Курском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков. Кроме того, враг совершил 122 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня, нанес пять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб", - сказано в сводке.

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары06.06.25, 10:51 • 37255 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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