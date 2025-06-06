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Генштаб: до половини боїв - на Покровському та Курському напрямках

Київ • УНН

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Близько третини боїв на фронті відбувається на Покровському напрямку. Ворог активізувався на Курському напрямку, де українські захисники відбили 17 атак та 122 артобстріли.

Генштаб: до половини боїв - на Покровському та Курському напрямках

Близько третини боїв на фронті сьогодні - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Курському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 6 червня, пише УНН.

Ворог, попри значні втрати, яких завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території рф, як вказано, постраждали райони населених пунктів Миропільське, Рівне, Бачівськ, Товстодубове, Голубівка, Тур’я, Бобилівка, Лугівка, Угроїди, Біла Береза, Гірки, Мезенівка, Яструбщина, Нова Гута Сумської області, Мар’їне Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Угроїди, Климентове Сумської області.

Ситуація за напрямками

Українські підрозділи відбили дві атаки ворога на Харківському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка – наші захисники успішно відбили всі ворожі штурми.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак в районах населених пунктів Греківка, Колодязі й в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак агресора в районі Часового Яру та в бік Білої Гори, наразі точиться один бій.

На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Клебан-Бик, Торецьк та в бік Степанівки і Яблунівки. Сили оборони успішно відбили всі штурми противника.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Надіївка, Андріївка та в напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 31 атаку противника.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили десять атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле. Авіаударів зазнав населений пункт Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки та в бік Полтавки Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки та дають гідну відсіч ще в трьох боєзіткненнях. Водночас противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю, Полтавці та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно зупинили два ворожі штурми в районі П’ятихаток та в напрямку Павлівки. Крім того, противник завдав авіаударів по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдали авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Миколаївка.

"На Курському напрямку українські захисники відбили 17 атак загарбників. Крім того, ворог здійснив 122 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню, завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб", - сказано у зведенні.

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі 06.06.25, 10:51 • 37049 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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