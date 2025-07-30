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Генштаб: до четверти боев на Покровском направлении, враг также активнее на Новопавловском

Киев • УНН

 • 3092 просмотра

На фронте зафиксировано 121 боевое столкновение за сутки, почти четверть из которых пришлась на Покровское направление. Враг также усилил активность на Новопавловском направлении, где произошло 16 атак.

Генштаб: до четверти боев на Покровском направлении, враг также активнее на Новопавловском

Почти четверть из 121 боя за сегодня произошла на фронте на Покровском направлении, враг также был активнее на Новопавловском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 30 июля, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 121 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

От обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Белая Береза, Волковка, Ходино, Гудово, Поповка, Александровка, Середина-Буда, Бобылевка, Горки, Степок, Турья Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросил 12 управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Украинские воины сегодня остановили пять атак врага в районе населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор четыре раза совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка - в сторону Шандриголово, Ольговки, Ямполя.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении сегодня оккупанты совершили пять попыток продвинуться вперед в районах Часового Яра, Миньковки, Новомарково и в направлении Бондарного. Одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка и Александро-Калиново, наши воины остановили десять наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 25 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов: Толстой, Мирное, Макеевка, Воскресенка, Новополь, а также в направлении Камышевахи и Темировки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед вблизи населенного пункта Малиновка. Кроме того, враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг провел три атаки - успеха не имел.

На других направлениях фронта, как указано, ситуация существенных изменений не претерпела.

Потери врага: минус 890 оккупантов и 30 артсистем за сутки30.07.25, 07:32 • 40136 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина