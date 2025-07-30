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Генштаб: до чверті боїв на Покровському напрямку, ворог також активніший на Новопавлівському

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

На фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення за добу, майже чверть з яких припала на Покровський напрямок. Ворог також посилив активність на Новопавлівському напрямку, де відбулося 16 атак.

Генштаб: до чверті боїв на Покровському напрямку, ворог також активніший на Новопавлівському

Майже чверть зі 121 бою за сьогодні сталося на фронті на Покровському напрямку, ворог також був активнішим на Новопавлівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 30 липня, пише УНН.

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення

- повідомили в Генштабі.

Від обстрілів з території російської федерації, як вказано, потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема: Біла Береза, Вовківка, Ходине, Гудове, Попівка, Олександрівка, Середина-Буда, Бобилівка, Гірки, Степок, Тур’я Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають досі. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни сьогодні зупинили п’ять атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка - у бік Шандриголового, Ольгівки, Ямполя.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні окупанти здійснили п’ять спроб просунутися вперед в районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та в напрямку Бондарного. Одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку, у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка та Олександро-Калинове, наші воїни зупинили десять наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 25 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів: Толстой, Мирне, Макіївка, Воскресенка, Новопіль, а також в напрямку Комишувахи та Темирівки. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутись вперед поблизу населеного пункту Малинівка. Окрім того, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку - окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог провів три атаки - успіху не мав.

На інших напрямках фронту, як вказано, ситуація суттєвих змін не зазнала.

Втрати ворога: мінус 890 окупантів та 30 артсистем за добу30.07.25, 07:32 • 40014 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна