Генштаб: более половины боев сегодня - на двух направлениях

Более половины боев на фронте сегодня произошло на Покровском и Торецком направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 23 марта в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В то же время Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 83 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

От циничных обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности, Михальчина Слобода, Тимоновичи Черниговской области; Степок, Проходы, Порозок, Кучеровка, Поповка, Стариково, Белая Береза, Коренек Сумской области. Авиационным ударам подверглись Осоевка, Миропольское и Уланово.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызового, но был остановлен нашими защитниками.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новое, Грековка и Редкодуб.

На Северском направлении с начала суток произошел один штурм позиций наших защитников вблизи Белогоровки.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал 16 раз неподалеку от Дачного, Крымского, Торецка и Леонидовки, в настоящее время продолжаются пять боев.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лысовка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка и Андріївка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Ровнополь и Новодарьевка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Неуправляемыми авиаракетами противник ударил по Новополю.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степового, Щербаков и Лобкового, продолжается бой.

На Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили восемь атак российских захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Противник нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 23 КАБ, совершил 279 обстрелов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На других направлениях фронта, как указано, ситуация существенных изменений не претерпела.

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники