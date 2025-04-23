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Генштаб: понад половина боїв сьогодні - на двох напрямках

Київ • УНН

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Більше ніж половина боїв відбулася на Покровському та Торецькому напрямках. Російські війська штурмують позиції ЗСУ, завдаючи авіаудари по прикордонних населених пунктах.

Генштаб: понад половина боїв сьогодні - на двох напрямках

Понад половина боїв на фронті сьогодні сталася на Покровському та Торецькому напрямках, повідомили у зведенні на 16 годину 23 березня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби відбулося 83 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації, як вказано, постраждали прикордонні населені пункти, зокрема, Михальчина Слобода, Тимоновичі Чернігівської області; Степок, Проходи, Порозок, Кучерівка, Попівка, Старикове, Біла Береза, Кореньок Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Осоївка, Миропільське та Уланове.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, але був зупинений нашими захисниками.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Нове, Греківка та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку з початку доби відбувся один штурм позицій наших оборонців поблизу Білогорівки.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував 16 разів неподалік Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки, наразі точаться п’ять боїв.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Рівнопіль та Новодарівка, досі продовжуються чотири боєзіткнення. Некерованими авіаракетами противник вдарив по Новополю.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами був атакований район населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового, триває бій.

На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили вісім атак російських загарбників, ще три боєзіткнення продовжуються. Противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 КАБ, здійснив 279 обстрілів, зокрема 17 - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

На інших напрямках фронту, як вказано, ситуація суттєвих змін не зазнала.

За добу ЗСУ знищили 1210 військових та десятки одиниць техніки23.04.25, 07:31 • 67493 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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