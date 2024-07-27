На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу, в то же время горячее всего на Покровском направлении, где враг совершил 21 попытку штурма украинских позиций. Пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Российская армия продолжает применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга Украины. Особенно активно - на Покровском направлении.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 73.

Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.07.2024 о российском вторжении:

На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска помешали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум атакам - вблизи Волчанска и Тихого. Отражение еще одного штурмового действия врага в районе Волчанска продолжается.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Макеевки, Невского и Новосергиевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых пять продолжаются до сих пор.

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На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Спирного. Всего произошло пять атак.

Продолжается бой в районе Андреевки на Краматорском направлении, где противник при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции украинских защитников.

На Торецком направлении враг при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации девять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Северного и Железного.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Тимофеевки и Яснобродовки - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 21 попытку штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских штурмов были отбиты вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.

На Времовском направлении было отражено три штурмовые действия противника в сторону Раздольного. В то же время, противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в направлении Константиновки, где в настоящее время отражены две вражеские атаки.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, три безуспешные атаки врага отражены нашими защитниками. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе.

На Приднепровском направлении одна атака оккупантов успеха не имела.

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