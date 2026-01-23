Генштаб: 59 боевых столкновений на фронте, враг активно действует на трех направлениях

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 59. Враг активно действует на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив две управляемые бомбы, и совершил 27 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Нестерное и Сонино. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском и Краматорском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали 22 попытки врага вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки. Три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новопавловка. В некоторых локациях боестолкновения сейчас продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили три штурмовые действия вражеских войск в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в направлении Доброполья.

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки. Под вражескими авиаударами оказались Воздвижевка, Долинка, Зализничное.

На Ореховском направлении наши защитники отбивают атаку противника в сторону Павловки. Враг нанес авиаудар по Верхней Терсе.

На Приднепровском направлении оккупант наступательных действий не проводил.

На фронте зафиксировано 222 боевых столкновения за сутки, оккупанты нанесли 85 авиаударов - Генштаб