Генштаб: 59 боевых столкновений на фронте, враг активно действует на трех направлениях

12:59 • 3408 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 11585 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 31275 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 16936 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 19551 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 27403 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 64756 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33519 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31217 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 29387 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 34743 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 36454 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 84976 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 48510 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 35296 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 31275 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 64756 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 62381 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 65254 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 75661 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Блогеры
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Государственная граница Украины
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 12368 просмотра
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 12758 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 33553 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 49147 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 44059 просмотра
Генштаб: 59 боевых столкновений на фронте, враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Общее количество боевых столкновений на фронте составляет 59. Враг активно действует на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, совершив 22, 22 и 11 попыток соответственно. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар и совершил 27 обстрелов.

Генштаб: 59 боевых столкновений на фронте, враг активно действует на трех направлениях

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 59. Враг активно действует на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив две управляемые бомбы, и совершил 27 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Нестерное и Сонино. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском и Краматорском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали 22 попытки врага вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки. Три боестолкновения продолжаются. 

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новопавловка. В некоторых локациях боестолкновения сейчас продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили три штурмовые действия вражеских войск в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в направлении Доброполья.

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки. Под вражескими авиаударами оказались Воздвижевка, Долинка, Зализничное.

На Ореховском направлении наши защитники отбивают атаку противника в сторону Павловки. Враг нанес авиаудар по Верхней Терсе.

На Приднепровском направлении оккупант наступательных действий не проводил.

На фронте зафиксировано 222 боевых столкновения за сутки, оккупанты нанесли 85 авиаударов - Генштаб23.01.26, 08:58 • 2916 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина