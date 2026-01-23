Генштаб: 59 бойових зіткнень на фронті, ворог активно діє на трьох напрямках
Київ • УНН
Загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 59. Ворог активно діє на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснивши 22, 22 та 11 спроб відповідно. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару та здійснив 27 обстрілів.
На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 59. Ворог активно діє на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши дві керовані бомби та здійснив 27 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Нестерне й Соніно. Два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва, два боєзіткнення досі триває.
На Слов’янському та Краматорському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 22 спроби ворога вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки. Три боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Новопавлівка. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.
На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили три штурмові дії ворожих військ у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля.
На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Під ворожими авіаударами опинилися Воздвижівка, Долинка, Залізничне.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбивають атаку противника у бік Павлівки. Ворог завдав авіаудару по Верхній Терсі.
На Придніпровському напрямку окупант наступальних дій не проводив.
На фронті зафіксовано 222 бойових зіткнення за добу, окупанти завдали 85 авіаударів - Генштаб23.01.26, 08:58 • 2980 переглядiв