Генштаб: 59 бойових зіткнень на фронті, ворог активно діє на трьох напрямках

15:12 • 622 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 1494 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 6970 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 15039 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 36575 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19220 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 21788 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 29682 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67205 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34023 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24
У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує23 січня, 06:23
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста23 січня, 09:20
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію11:14
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці12:32
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67205 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 64153 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 66917 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Метте Фредеріксен
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Абу-Дабі
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці12:32
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію11:14
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині21 січня, 18:19
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Залізний купол

Генштаб: 59 бойових зіткнень на фронті, ворог активно діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 59. Ворог активно діє на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснивши 22, 22 та 11 спроб відповідно. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару та здійснив 27 обстрілів.

Генштаб: 59 бойових зіткнень на фронті, ворог активно діє на трьох напрямках

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 59. Ворог активно діє на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши дві керовані бомби та здійснив 27 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Нестерне й Соніно. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва, два боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському та Краматорському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 22 спроби ворога вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки. Три боєзіткнення тривають. 

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Новопавлівка. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили три штурмові дії ворожих військ у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку  Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Під ворожими авіаударами опинилися Воздвижівка, Долинка, Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивають атаку противника у бік Павлівки. Ворог завдав авіаудару по Верхній Терсі.

На Придніпровському напрямку окупант наступальних дій не проводив.

На фронті зафіксовано 222 бойових зіткнення за добу, окупанти завдали 85 авіаударів - Генштаб23.01.26, 08:58 • 2980 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна