Генсек НАТО прокомментировал потери Украиной в боях западного вооружения

Детали

Столтенберг отметил, что информация, которую предоставит Резников во время заседания Контактной группы, поможет иметь лучшее и более глубокое понимание ситуации на поле боя. Он также подчеркнул, что на сегодня никто не может предсказать развитие событий, однако напомнил, что бойцы ВСУ уже продемонстрировали профессионализм при освобождении украинских территорий.

"Войны по своей природе непредсказуемы. Следовательно, никто не может точно сказать, что произойдет в ближайшие дни или в ближайшие недели. Что мы уже знаем, так это то, что украинцы достигли прогресса, продемонстрировали свой профессионализм и преданность делу, что поражает. Они превышают ожидания, и они делали это на протяжении всей войны", - сказал Генсек.

По его словам, потери в боях во время контрнаступления ожидаемы, поскольку враг хорошо подготовил линии обороны, в частности заминировал поля и установил "зубы дракона", другие статические оборонительные конструкции.

Цитата

"Когда речь идет о современном оборудовании НАТО, никто не ожидал, что потерь будет ноль. Реальность такова, что сейчас идут жестокие ожесточенные бои и, конечно, также с потерями с украинской стороны. Но украинцы достигают успехов и доказали, что они чрезвычайно профессионально ведут это наступление, а также профессионально обращаются с оборудованием, которое они получили от союзников по НАТО", - подытожил он.

Дополнение

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что российские пропагандисты усиленно отрабатывают тему якобы "колоссальных потерь" украинской техники, в частности, западных образцов.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров обороны Альянса в Брюсселе заявил, что Украина начала большое контрнаступление, продвигается вперед и освобождает больше своих территорий. Он добавил, что прогресс на поле боя стал возможным, в частности, благодаря поддержке стран-союзниц НАТО.