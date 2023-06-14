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Генсек НАТО прокоментував втрати Україною у боях західного озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, коментуючи занепокоєння щодо втрати Києвом західної техніки у боях, заявив, що війни непередбачувані за своєю природою, тому, очікувано, що втрати будуть. Водночас він відзначив професійність бійців ЗСУ та те, як вони поводяться з обладнанням, передає кореспондент УНН.

Генсек НАТО прокоментував втрати Україною у боях західного озброєння

Деталі

Столтенберг зазначив, що інформація, яку надасть Резніков під час засідання Контактної групи, допоможе мати краще й глибше розуміння ситуації на полі бою. Він також підкреслив, що на сьогодні ніхто не може передбачити розвиток подій, однак нагадав, що бійці ЗСУ вже продемонстрували професіоналізм під час звільнення українських територій.

"Війни за своєю природою непередбачувані. Отже, ніхто не може точно сказати, що станеться найближчими днями чи наступними тижнями. Що ми вже знаємо, так це те, що українці досягли прогресу, продемонстрували свій професіоналізм і відданість справі, що вражає. Вони перевищують очікування, і вони робили це протягом усієї війни", - сказав Генсек.

За його словами, втрати у боях під час контрнаступу очікувані, оскільки ворог добре підготував лінії оборони, зокрема замінував поля та встановив "зуби дракона" й інші статичні оборонні конструкції.

Цитата

"Коли йдеться про сучасне обладнання НАТО, ніхто не очікував, що втрат буде нуль. Реальність така, що зараз точаться жорстокі запеклі бої й, звісно, ​​також із втратами з українського боку. Але українці досягають успіхів і довели, що вони надзвичайно професійно ведуть цей наступ, а також професійно поводяться з обладнанням, яке вони отримали від союзників по НАТО", - підсумував він.

Доповнення

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що російські пропагандисти посилено відпрацьовують тему нібито "колосальних втрат" української техніки, зокрема, західних зразків.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони Альянсу в Брюсселі заявив, що Україна розпочала великий контрнаступ, просувається вперед та звільняє більше своїх територій. Він додав, що прогрес на полі бою став можливим, зокрема, завдяки підтримці країн-союзниць НАТО.

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