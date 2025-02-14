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Генсек НАТО и вице-президент США обсудили усилия для обеспечения длительного мира в Украине

Генсек НАТО и вице-президент США обсудили усилия для обеспечения длительного мира в Украине

Киев  •  УНН

 • 7080 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте и вице-президент США Вэнс провели переговоры по увеличению оборонного производства. Стороны обсудили пути обеспечения длительного мира в Украине и ее будущее членство в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудили тесное сотрудничество для увеличения производства оборонной продукции и усилий, чтобы обеспечить длительный мир в Украине, о чем Рютте сообщил в X, передает УНН.

Детали

"Сильное НАТО и сильная Америка идут рука об руку. Спасибо Джей Ди Венсу за обсуждение сегодня утром увеличения расходов на оборону в Европе, тесного сотрудничества для увеличения производства оборонной продукции и усилий, чтобы обеспечить длительный мир в Украине", - написал Рютте.

Вэнс: США рассматривают отправку войск в Украину в случае отказа рф от мира14.02.25, 07:31 • 32398 просмотров

Дополнение

Рютте заявил, что страны НАТО взяли на себя обязательства относительно будущего членства Украины в Альянсе, но Украине никогда не обещали, что она станет членом НАТО в рамках договоренностей о мире с россией.

Также Рютте отмечал, что переговоры с рф завершатся только при условии долгосрочного результата. Он опроверг мнение о слабой позиции Украины и подчеркнул важность ее поддержки Западом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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