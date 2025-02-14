Генсек НАТО и вице-президент США обсудили усилия для обеспечения длительного мира в Украине
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте и вице-президент США Вэнс провели переговоры по увеличению оборонного производства. Стороны обсудили пути обеспечения длительного мира в Украине и ее будущее членство в Альянсе.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудили тесное сотрудничество для увеличения производства оборонной продукции и усилий, чтобы обеспечить длительный мир в Украине, о чем Рютте сообщил в X, передает УНН.
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"Сильное НАТО и сильная Америка идут рука об руку. Спасибо Джей Ди Венсу за обсуждение сегодня утром увеличения расходов на оборону в Европе, тесного сотрудничества для увеличения производства оборонной продукции и усилий, чтобы обеспечить длительный мир в Украине", - написал Рютте.
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Рютте заявил, что страны НАТО взяли на себя обязательства относительно будущего членства Украины в Альянсе, но Украине никогда не обещали, что она станет членом НАТО в рамках договоренностей о мире с россией.
Также Рютте отмечал, что переговоры с рф завершатся только при условии долгосрочного результата. Он опроверг мнение о слабой позиции Украины и подчеркнул важность ее поддержки Западом.