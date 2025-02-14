Генсек НАТО та віцепрезидент США обговорили зусилля задля тривалого миру в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та віцепрезидент США Джей Ді Венс обговорили тісну співпрацю для збільшення виробництва оборонної продукції та зусиль, щоб забезпечити тривалий мир в Україні, про що Рютте повідомив у X, передає УНН.

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"Сильне НАТО і сильна Америка йдуть рука об руку. Дякуємо Джей Ді Венсу за обговорення сьогодні вранці збільшення витрат на оборону в Європі, тісної співпраці для збільшення виробництва оборонної продукції та зусиль, щоб забезпечити тривалий мир в Україні", - написав Рютте.

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Доповнення

Рютте заявив, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання щодо майбутнього членства України в Альянсі, але Україні ніколи не обіцяли, що вона стане членом НАТО в межах домовленостей про мир з росією.

Також Рютте зазначав, що переговори з рф завершаться лише за умови довгострокового результату. Він спростував думку про слабку позицію України та наголосив на важливості її підтримки Заходом.