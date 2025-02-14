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Генсек НАТО та віцепрезидент США обговорили зусилля задля тривалого миру в Україні

Генсек НАТО та віцепрезидент США обговорили зусилля задля тривалого миру в Україні

Київ • УНН

 • 52154 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте та віцепрезидент США Венс провели переговори щодо збільшення оборонного виробництва. Сторони обговорили шляхи забезпечення тривалого миру в Україні та її майбутнє членство в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та віцепрезидент США Джей Ді Венс обговорили тісну співпрацю для збільшення виробництва оборонної продукції та зусиль, щоб забезпечити тривалий мир в Україні, про що Рютте повідомив у X, передає УНН.

Деталі

"Сильне НАТО і сильна Америка йдуть рука об руку. Дякуємо Джей Ді Венсу за обговорення сьогодні вранці збільшення витрат на оборону в Європі, тісної співпраці для збільшення виробництва оборонної продукції та зусиль, щоб забезпечити тривалий мир в Україні", - написав Рютте.

Венс: США розглядають відправку військ в Україну в разі відмови рф від миру14.02.25, 07:31 • 42016 переглядiв

Доповнення

Рютте заявив, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання щодо майбутнього членства України в Альянсі, але Україні ніколи не обіцяли, що вона стане членом НАТО в межах домовленостей про мир з росією.

Також Рютте зазначав, що переговори з рф завершаться лише за умови довгострокового результату. Він спростував думку про слабку позицію України та наголосив на важливості її підтримки Заходом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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j-d-vensJ. Д. Венс
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