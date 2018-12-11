Генсек НАТО 13 декабря встретится с Порошенко

"Генеральный секретарь НАТО, господин Йенс Столтенберг встретится с Президентом Украины господином Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО в Четверг, 13 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы Альянса, на 11:45 запланирована общая пресс-конференция Генерального секретаря и Президента Украины.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко посетит Брюссель 12-13 декабря накануне заседания Европейского Совета, где будет обсуждаться вопрос Приазовья и усиление давления на Россию.