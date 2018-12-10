Порошенко їде до Брюсселю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко відвідає Брюссель 12-13 грудня напередодні засідання Європейської Ради, де обговорюватиметься питання Приазов’я та посилення тиску на Росію. Про це Глава держави на писав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"12-13 грудня особисто відвідаю Брюссель для переговорів з керівництвом інституцій та держав членів ЄС напередодні важливого засідання Європейської Ради, де обговорюватимуться шляхи подальшого посилення тиску на Росію та допомоги українському Приазов'ю", - наголосив Президент.
Крім того Петро Порошенко привітав рішення Ради Європейського Союзу запровадити нові санкції стосовно 9 осіб, які причетні до проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ Європейського Союзу схвалили санкції у вигляді заборони на видачу віз і заморожування активів проти дев'яти осіб за організацію у листопаді "виборів" в ОРДЛО.
Раніше у ЄС заявили, що вважають псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, незаконними, і їх не визнають, а питання санкцій за їхнє проведення перебуває у віданні Ради ЄС.
У той же час США після "виборів" в ОРДЛО також нагадали Росії про санкції.
Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" провели 11 листопада.