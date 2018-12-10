Порошенко едет в Брюссель
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетит Брюссель 12-13 декабря накануне заседания Европейского Совета, где будет обсуждаться вопрос Приазовья и усиление давления на Россию. Об этом Глава государства на писал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"12-13 декабря лично посещу Брюссель для переговоров с руководством институтов и государств-членов ЕС накануне важного заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью", - подчеркнул Президент.
Кроме того Петр Порошенко приветствовал решение Совета Европейского Союза ввести новые санкции в отношении 9 лиц, причастных к проведению "выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживание активов против девяти лиц за организацию в ноябре "выборов" в ОРДЛО.
Ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.
В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.