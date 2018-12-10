Порошенко едет в Брюссель

"12-13 декабря лично посещу Брюссель для переговоров с руководством институтов и государств-членов ЕС накануне важного заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью", - подчеркнул Президент.



Кроме того Петр Порошенко приветствовал решение Совета Европейского Союза ввести новые санкции в отношении 9 лиц, причастных к проведению "выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



Как сообщал УНН, министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживание активов против девяти лиц за организацию в ноябре "выборов" в ОРДЛО.

Ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.



В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.



Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.