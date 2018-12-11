Генсек НАТО 13 грудня зустрінеться із Порошенком
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко 13 грудня зустрінеться із Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, передає УНН із посиланням на прес-службу НАТО.
"Генеральний секретар НАТО пан Йєнс Столтенберг зустрінеться із Президентом України паном Петром Порошенком у штаб-квартирі НАТО в четвер, 13 грудня 2018 року", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-служби Альянсу, на 11:45 запланована спільна прес-конференція Генерального секретаря та Президента України.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко відвідає Брюссель 12-13 грудня напередодні засідання Європейської Ради, де обговорюватиметься питання Приазов’я та посилення тиску на Росію.