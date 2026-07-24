Генпрокурор сообщил о расследовании организации выставки вооружения, ставшей целью ракетного удара РФ
Киев • УНН
После ракетного удара РФ по полигону под Киевом возбуждены два уголовных производства. В рамках одного из них проверяется надлежащая организация мероприятия, приведшего к гибели 10 человек.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что после сегодняшней ракетной атаки врага по полигону, где проходило массовое мероприятие, начато два уголовных производства. В рамках одного из них будет проведена проверка надлежащей организации мероприятия, пишет УНН.
"По факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - сообщил Генпрокурор.
Кроме того, по словам Кравченко, проводится расследование надлежащей организации мероприятия.
"В то же время начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины относительно возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.
Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Наоборот – требует максимальной профессиональности, осторожности и осознания каждого шага", - подчеркнул Генпрокурор.
По словам Кравченко, следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли надлежащим образом оценены риски в условиях военного положения.
Напомним
На полигоне под Киевом, сегодня, 24 июля, проходила выставка вооружения. Информация о ней анонсировалась в сети. Мероприятие собрало большое количество людей. Россия нанесла баллистический удар по полигону во время проведения выставки. На данный момент известно о 10 погибших, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.