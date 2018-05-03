Генпрокурор рассказал о разногласиях с МВФ по поводу Антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Новый Антикоррупционный суд Украины, создание которого является ключевым условием западных доноров, должен начать рассмотрение первых дел в начале следующего года. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью изданию Reuters, передает УНН.
Хотя медленный прогресс в борьбе с коррупцией стал препятствием для усилий Украины по выполнению требований относительно очередного транша от Международного валютного фонда, Луценко считает, что окончательный закон о создании Антикоррупционного суда должен пройти до парламентских каникул летом этого года.
"(Позже - Reuters) через шесть-восемь месяцев будет возможно рассмотреть первые случаи", - сказал Луценко.
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Как отмечается, несмотря на то, что политики в Киеве все еще дискутируют с Международным валютным фондом, Луценко с оптимизмом планирует внесение изменений, которые учли бы интересы МВФ.
"Существует небольшая дискуссия о системе тестирования судей, потому что МВФ установил нам такие требования, которые являются очень высокими", - сказал он.
По словам Генпрокурора, тип дел, которые должен рассматривать будущий суд, стал еще одним предметом дебатов.
"Мы должны найти общее решение с МВФ в этих двух пунктах", - отметил он.
Как сообщал УНН, по словам Луценко, Антикорпцийний суд должен быть независимой структурой, в частности от Президента и Национального антикоррупционного бюро.