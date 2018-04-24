G7 зробила заяву щодо Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Країни G7 наполегливо закликали владу України створити Антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Про це йдеться в спільному комюніке "Сімки" за результатами дводенної зустрічі в Торонто, передає УНН.
"Ми наполегливо закликаємо уряд України забезпечити постійний і явний прогрес на шляху реформ, на який він встав і якого вимагає український народ. Це включає створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, а також прогрес у проведенні реформи виборчого законодавства та щодо закону про національну безпеку", - йдеться в заяві.
При цьому країни G7 підтвердили підтримку реформ в Україні та привітали "зроблені до цього часу кроки, особливо в області децентралізації та економічного зростання".
"Ми підтверджуємо нашу повну довіру до групи послів G7 в Україні і визнаємо роль цієї групи у моніторингу і підтримці здійснення реформ", - сказано в комюніке.
Нагадаємо, країни G7 попередили, що можуть ввести додаткові санкції щодо Росії, "якщо того вимагатимуть дії Росії", і рішуче засудили "модель безвідповідальної і дестабілізуючої поведінки Росії".