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G7 сделала заявление относительно Антикоррупционного суда

Киев • УНН

 • 11606 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Страны G7 настоятельно призвали власти Украины создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Об этом говорится в совместном комюнике "Семерки" по результатам двухдневной встречи в Торонто, передает УНН.

G7 сделала заявление относительно Антикоррупционного суда

"Мы настоятельно призываем правительство Украины обеспечить постоянный и явный прогресс на пути реформ, на который оно встало и которого требует украинский народ. Это включает создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также прогресс в проведении реформы избирательного законодательства и в отношении закона о национальной безопасности", - говорится в заявлении.

При этом страны G7 подтвердили поддержку реформ в Украины и приветствовали "предпринятые к настоящему времени шаги, особенно в области децентрализации и экономического роста".

"Мы подтверждаем наше полное доверие к группе послов G7 в Украине и признаем роль этой группы в мониторинге и поддержке осуществления реформ", - сказано в комюнике.

Напомним, в частности, страны G7 предупредили, что могут ввести дополнительные санкции в отношении России, "если того потребуют действия России", и решительно осудили "модель безответственного и дестабилизирующего поведения России".

Украинские Национальные Новости

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