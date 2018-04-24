G7 сделала заявление относительно Антикоррупционного суда

"Мы настоятельно призываем правительство Украины обеспечить постоянный и явный прогресс на пути реформ, на который оно встало и которого требует украинский народ. Это включает создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также прогресс в проведении реформы избирательного законодательства и в отношении закона о национальной безопасности", - говорится в заявлении.

При этом страны G7 подтвердили поддержку реформ в Украины и приветствовали "предпринятые к настоящему времени шаги, особенно в области децентрализации и экономического роста".

"Мы подтверждаем наше полное доверие к группе послов G7 в Украине и признаем роль этой группы в мониторинге и поддержке осуществления реформ", - сказано в комюнике.

Напомним, в частности, страны G7 предупредили, что могут ввести дополнительные санкции в отношении России, "если того потребуют действия России", и решительно осудили "модель безответственного и дестабилизирующего поведения России".