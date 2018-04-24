Країни G7 можуть ввести нові санкції проти РФ через ситуацію в Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Країни “Великої сімки” можуть ввести нові санкції проти РФ через ситуацію в Донбасі. Про це йдеться в оприлюдненій в понеділок спільній заяві глав МЗС цих країн і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні, яку поширило МЗС Канади, передає УНН.
“Ми готові прийняти додаткові обмежувальні заходи, якщо цього вимагатимуть дії Росії”, — відзначили політики в підсумковому комюніке після завершення зустрічі глав МЗС країн G7 в Торонто.
Вони відзначили, що “сімка” повністю підтримує Україну і виступає за її територіальну цілісність “в межах її міжнародно визнаних кордонів”. Також міністри засудили ситуацію з правами людини в Криму.
“Ми віддані захисту і просуванню міжнародної системи, заснованої на правилах. Вона виступає проти безвідповідального і дестабілізуючої поведінки Росії, в тому числі (проти її) втручання в демократичні системи інших країн. Незважаючи на це, ми будемо продовжувати співпрацювати з Росією у вирішенні регіональних криз і глобальних проблем”, — відзначили політики.
Як повідомляв УНН, у ФРН судитимуть відомого візитами до анексованого Криму політика.