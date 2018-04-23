У ФРН судитимуть відомого візитами до анексованого Криму політика

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Німеччині у понеділок розпочинається судовий процес у справі регіональних політиків Лівої партії, обвинувачених у фальсифікації виборів. Один з них - Андреас Маурер - відомий у зв'язку з його візитами до анексованого Криму, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.