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У ФРН судитимуть відомого візитами до анексованого Криму політика

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Німеччині у понеділок розпочинається судовий процес у справі регіональних політиків Лівої партії, обвинувачених у фальсифікації виборів. Один з них - Андреас Маурер - відомий у зв'язку з його візитами до анексованого Криму, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У ФРН судитимуть відомого візитами до анексованого Криму політика

Андреас Маурер - виходець з СРСР, голова фракції лівих у міськраді Квакенбрюка, що в Нижній Саксонії. В останні роки Маурер став часто відвідувати анексований Крим і виступати в російських ЗМІ. Цієї весни Маурер побував в Криму двічі - на Ялтинському міжнародному економічному форумі, що завершився 21 квітня, а до цього - на виборах президента Росії 18 березня. Російські ЗМІ називали його "спостерігачем з Німеччини". ОБСЄ своїх спостерігачів в Крим не направляла. Крім того, Маурер в цьому році відвідав контрольовану "ДНР" територію на Донбасі.

Політик закликає до скасування західних санкцій і визнанням Криму частиною РФ.

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Всього на лаві підсудних у земельному суді міста Оснабрюк на північному заході Німеччини в понеділок опиняться п'ять осіб, з них четверо - політики. Прокуратура вважає, що під час виборчої кампанії на місцевих виборах в Квакенбрюці влітку 2016 року вони чинили неприпустимий вплив на результат. Зокрема, йдеться про поширену в Німеччині практику письмового голосування, коли виборець голосує не на дільниці, а відправляє бюлетень поштою.

Андреаса Маурера серед іншого звинувачують в п'яти випадках фальсифікації виборів, повідомили в прес-службі суду. Сам політик раніше в інтерв'ю німецьким ЗМІ заперечував свою провину. Один з його аргументів, який, зокрема, наводить газета Die Welt, - результат повторного голосування. За словами Маурера, партія вела звичайну агітацію.

Процес в земельному суді Оснабрюка триватиме як мінімум до кінця травня. За фальсифікацію виборів законодавство Німеччини передбачає покарання від грошового штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років.

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