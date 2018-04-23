В ФРГ будут судить известного визитами в аннексированный Крым политика

Андреас Маурер - выходец из СССР, председатель фракции левых в горсовете Квакенбрюка, что в Нижней Саксонии. В последние годы Маурер стал часто посещать аннексированный Крым и выступать в российских СМИ. Этой весной Маурер побывал в Крыму дважды - в Ялтинском международном экономическом форуме, который завершился 21 апреля, а до этого - на выборах президента России 18 марта. Российские СМИ называли его "наблюдателем из Германии". ОБСЕ своих наблюдателей в Крым не направляла. Кроме того, Маурер в этом году посетил контролируемую "ДНР" территорию на Донбассе.

Политик призывает к отмене западных санкций и признанию Крыма частью РФ.

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Всего на скамье подсудимых в земельном суде города Оснабрюк на северо-западе Германии в понедельник окажутся пять человек, из них четверо - политики. Прокуратура считает, что во время избирательной кампании на местных выборах в Квакенбрюке летом 2016 года они оказывали недопустимое воздействие на результат. В частности, речь идет о распространенной в Германии практике письменного голосования, когда избиратель голосует не в участке, а отправляет бюллетень по почте.

Андреаса Маурера среди прочего обвиняют в пяти случаях фальсификации выборов, сообщили в пресс-службе суда. Сам политик ранее в интервью немецким СМИ отрицал свою вину. Один из его аргументов, который, в частности, приводит газета Die Welt, - результат повторного голосования. По словам Маурера, партия вела обычную агитацию.

Процесс в земельном суде Оснабрюка продлится как минимум до конца мая. За фальсификацию выборов законодательство Германии предусматривает наказание от денежного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.