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Страны G7 могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Страны "Большой семерки" могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую распространило МИД Канады, передает УНН.

Страны G7 могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе

“Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры, если того требуют действия России”, — отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

Они отметили, что “семерка” полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность “в пределах ее международно признанных границ”. Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму.

“Мы преданы защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе (против ее) вмешательства в демократические системы других стран. Несмотря на это, мы будем продолжать сотрудничать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем”, — отметили политики.

Как сообщал УНН, в ФРГ судить известного визитами в аннексированный Крым политика.

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