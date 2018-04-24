Страны G7 могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Страны "Большой семерки" могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую распространило МИД Канады, передает УНН.
“Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры, если того требуют действия России”, — отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто.
Они отметили, что “семерка” полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность “в пределах ее международно признанных границ”. Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму.
“Мы преданы защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе (против ее) вмешательства в демократические системы других стран. Несмотря на это, мы будем продолжать сотрудничать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем”, — отметили политики.
Как сообщал УНН, в ФРГ судить известного визитами в аннексированный Крым политика.