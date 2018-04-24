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Антикорупційний суд повинен бути незалежним і від Президента, і від НАБУ – Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Антикорпційний суд має бути незалежною структурою, в тому числі, від Президента та Національного антикорупційного бюро. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час антикорупційної дискусії в Європейському парламенті у Брюсселі, передає УНН.

Антикорупційний суд повинен бути незалежним і від Президента, і від НАБУ – Луценко

“Безумовно, це має бути абсолютно незалежна структура від усіх — від Президента і від НАБУ також. Але всі ми повинні пам’ятати, що антикорупційний суд не може розглядатися як панацея. Шановні колеги, так, важливо завершити створення цього суду, але це не останній крок, який негайно дасть нам результат”, — наголосив Генпрокурор.

За його словами, компетенція суду повинна бути завірена кваліфікаційними вимогами та міжнародним моніторингом процесу відбору, а також достатньою кількістю суддів.

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Луценко також зауважив, що правосуддя має бути гарантоване для кожного, і в довгостроковій перспективі кожен суд в Україні має стати антикорупційним: для НАБУ, СБУ, Нацполіції і Генпрокуратури.

Нагадаємо, голова фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов заявив, що закон про Антикорупційний суд буде ухвалений у травні або червні.

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