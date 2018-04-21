Нардеп Герасимов: закон про Антикорупційний суд буде ухвалений у травні або червні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Про таке заявив в ефірі “5 каналу” у програмі “Інформаційний вечір” голова фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов, інформує УНН.
На запитання, коли у парламенті проголосують за Закон про Антикорупційний суд, нардеп сказав: “Чітка позиція Президента України Петра Порошенка, чітка позиція фракції БПП, ми підтримуємо Закон про Антикорупційний суд... Друге питання — зараз цей закон проходить технічні процедури у парламенті. Тому що особливо на таких законах далеко не всі в Україні будуть радіти його ухваленню. Ми маємо забезпечити чітку відповідальність конституції, чітку відповідальність українському законодавству, щоб не дати жодного шансу зупинити його в судах, зупинити його дію на практиці. Тому цей закон був проголосований у першому читанні, після того до нього було подано 1930 поправок”.
Герасимов також додав, що: “зараз це розглядають у профільному комітеті. Які тільки профільний комітет закінчить цей розгляд, — я вдячний, що йде обговорення з громадськістю і міжнародними партнерами, — як тільки це буде закінчено, комітет ухвалює своє рішення. Це буде винесено в зал і проголосовано. Ми очікуємо, що це буде травень чи червень, залежно від того, як швидко ми доопрацюємо і отримаємо рішення комітету”.
Як повідомляв УНН, Рада має ухвалити закон про Антикорупційний суд для розрахунку за зовнішніми боргами.