Рада має ухвалити закон про Антикорупційний суд для розрахунку за зовнішніми боргами - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду у травні для того, щоб розрахуватися частково за зовнішніми боргами попередніх періодів завдяки траншу МВФ. Про це під час години запитань до уряду заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Нам потрібно буде прийняти закон про Антикорупційний суд вже у травні, тому що ми маємо вийти на перезапозичення боргів, які брали не ми з вами”, — сказав Прем’єр.
За словами Гройсмана, виконання Україною зобов’язань за програмою співпраці дозволить отримати у 2018 році 1,9 млрд дол. від МВФ і 1 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що у період з 2007 по 2014 рік Україна запозичила ззовні 46 млрд доларів США.