Рада должна принять закон об Антикоррупционном суде для расчета по внешним долгам - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Верховная Рада должна принять закон о создании Антикоррупционного суда в мае для того, чтобы рассчитаться частично по внешним долгам предыдущих периодов благодаря траншу МВФ. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Нам нужно будет принять закон об Антикоррупционном суде уже в мае, потому что мы должны выйти на перезаимствование долгов, которые брали не мы с вами", - сказал премьер.
По словам Гройсмана, выполнение Украиной обязательств по программе сотрудничества позволит получить в 2018 году 1,9 млрд долл. от МВФ и 1 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза.
Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что в период с 2007 по 2014 год Украина позаимствовала извне 46 млрд долларов США.