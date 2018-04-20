Рада должна принять закон об Антикоррупционном суде для расчета по внешним долгам - Премьер

"Нам нужно будет принять закон об Антикоррупционном суде уже в мае, потому что мы должны выйти на перезаимствование долгов, которые брали не мы с вами", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, выполнение Украиной обязательств по программе сотрудничества позволит получить в 2018 году 1,9 млрд долл. от МВФ и 1 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что в период с 2007 по 2014 год Украина позаимствовала извне 46 млрд долларов США.