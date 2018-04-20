Гройсман: з 2007 до 2014 року Україна запозичила ззовні 46 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У період з 2007 по 2014 рік Україна запозичила ззовні 46 млрд доларів США. Про це в під час виступу з трибуни парламенту заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо сьогодні тільки сформований державний борг з 2007 по 2014 — 60 млрд доларів. 46 млрд доларів за той період, який я щойно зазначив, були запозичені ззовні, але ніхто — ні Україна, ні українці цього не відчули”, — повідомив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу за лютий збільшилась на 0,85%, або на 0,65 млрд доларів, — до 76,76 млрд доларів.