Гройсман: с 2007 до 2014 года Украина позаимствовала извне 46 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В период с 2007 по 2014 год Украина позаимствовала извне 46 млрд долларов США. Об этом в во время выступления с трибуны парламента заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"У нас сегодня только сформированный государственный долг с 2007 по 2014 год - 60 млрд долларов. 46 млрд долларов за тот период, который я только что отметил, были заимствованы извне, но никто - ни Украина, ни украинцы этого не почувствовали", - сообщил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга за февраль увеличилась на 0,85%, или на 0,65 млрд долларов, - до 76,76 млрд долларов.