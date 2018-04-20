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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гройсман: с 2007 до 2014 года Украина позаимствовала извне 46 млрд долларов

Киев • УНН

 • 14958 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В период с 2007 по 2014 год Украина позаимствовала извне 46 млрд долларов США. Об этом в во время выступления с трибуны парламента заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

Гройсман: с 2007 до 2014 года Украина позаимствовала извне 46 млрд долларов

"У нас сегодня только сформированный государственный долг с 2007 по 2014 год - 60 млрд долларов. 46 млрд долларов за тот период, который я только что отметил, были заимствованы извне, но никто - ни Украина, ни украинцы этого не почувствовали", - сообщил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга за февраль увеличилась на 0,85%, или на 0,65 млрд долларов, - до 76,76 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

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