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За лютий держборг виріс на 650 млн доларів

За лютий держборг виріс на 650 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу за лютий збільшилась на 0,85%, або на 0,65 млрд доларів до 76,76 млрд доларів з 76,11 млрд доларів у січні 2018 року. Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передає УНН.

Так, зокрема, державний і гарантований державою борг станом на 28 лютого склав 2 068,61 млрд гривень, або 76,76 млрд доларів проти 2 131,85 млрд гривень, або 76,11 млрд доларів станом на 31 січня.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, співвідношення державного і гарантованого боргу до ВВП вперше за 7 років зменшилося протягом року на 9,1 відсоткових пункти, що означає поступове наближення до оптимальних показників.

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