За февраль госдолг вырос на 650 млн долларов

Так, в частности, государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 28 февраля составил 2 068,61 млрд гривен, или 76,76 млрд долларов против 2 131,85 млрд гривен, или 76,11 млрд долларов по состоянию на 31 января.

Напомним, по данным Минфина, соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП впервые за 7 лет уменьшилось за год на 9,1 процентных пункта, что означает постепенное приближение к оптимальным показателям.