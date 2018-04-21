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Нардеп Герасимов: закон о Антикоррупционном суде будет принят в мае или июне

Киев • УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. О таком заявил в эфире “5 канала” в программе “Информационный вечер” председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов, передает УНН.

Нардеп Герасимов: закон о Антикоррупционном суде будет принят в мае или июне

На вопрос, когда в парламенте проголосуют за Закон о Антикоррупционном суде, нардеп сказал: “Четкая позиция Президента Украины Петра Порошенко, четкая позиция фракции БПП, мы поддерживаем Закон о Антикоррупционном суде ... Второй вопрос — сейчас этот закон проходит технические процедуры в парламенте. Поэтому особенно на таких законах далеко не все в Украине будут радоваться его принятию. Мы должны обеспечить четкую ответственность конституции, четкую ответственность украинского законодательства, чтобы не дать ни одного шанса остановить его в судах, остановить его действие на практике. Поэтому этот закон был проголосован в первом чтении, после того к нему было подано 1930 поправок”.

Герасимов также добавил, что: “сейчас это рассматривают в профильном комитете. Как только профильный комитет закончит это рассмотрение, — я благодарен, что идет обсуждение с общественностью и международными партнерами, — как только это будет закончено, комитет принимает свое решение. Это будет вынесено в зал и проголосовано. Мы ожидаем, что это будет май или июнь, в зависимости от того, как быстро мы доработаем и получим решение комитета”.

Как сообщал УНН, Рада должна принять закон о Антикоррупционном суде для расчета по внешним долгам.

Украинские Национальные Новости

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