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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Антикоррупционный суд должен быть независимым и от Президента, и от НАБУ - Луценко

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Антикорпцийний суд должен быть независимой структурой, в том числе, от Президента и Национального антикоррупционного бюро. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время антикоррупционной дискуссии в Европейском парламенте в Брюсселе, передает УНН.

Антикоррупционный суд должен быть независимым и от Президента, и от НАБУ - Луценко

"Безусловно, это должно быть абсолютно независимая структура всех - от президента и от НАБУ также. Но все мы должны помнить, что антикоррупционный суд не может рассматриваться как панацея. Уважаемые коллеги, так важно завершить создание этого суда, но это не последний шаг, который немедленно даст нам результат ", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, компетенция суда должна быть заверена квалификационными требованиями и международным мониторингом процесса отбора, а также достаточным количеством судей.

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Луценко также отметил, что правосудие должно быть гарантировано для каждого, и в долгосрочной перспективе каждый суд в Украине должен стать антикоррупционным: для НАБУ, СБУ, Нацполиции и Генпрокуратуры.

Напомним, председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что закон о Антикоррупционный суд будет принят в мае или июне.

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