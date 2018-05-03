Генпрокурор розповів про розбіжності з МВФ щодо Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Новий антикорупційний суд України, створення якого є ключовою умовою західних донорів, повинен почати розгляд перших справ на початку наступного року. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв’ю виданню Reuters, передає УНН.
Хоча повільний прогрес у боротьбі з корупцією став перешкодою для зусиль України з виконання вимог щодо чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, Луценко вважає, що остаточний закон про створення Антикорупційного суду має пройти до парламентських канікул влітку цього року.
"(Пізніше – Reuters) через шість-вісім місяців буде можливо розглянути перші випадки", - сказав Луценко.
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Як зазначається, попри те, що політики в Києві все ще дискутують з Міжнародним валютним фондом, Луценко з оптимізмом планує внесення змін, які врахували б інтереси МВФ.
"Існує невелика дискусія щодо системи тестування суддів, тому що МВФ встановив нам такі вимоги, що є дуже високими", - сказав він.
За словами Генпрокурора, тип справ, які має розглядати майбутній суд, став ще одним предметом дебатів.
"Ми повинні знайти спільне рішення з МВФ у цих двох пунктах", - зауважив він.
Як повідомляв УНН, за словами Луценка, Антикорпційний суд має бути незалежною структурою, зокрема від Президента та Національного антикорупційного бюро.