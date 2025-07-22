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Генпрокурор объяснил заинтересованность правоохранителей сотрудниками НАБУ, совершившими ДТП: все равны перед законом

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко объяснил, почему среди уголовных производств в отношении сотрудников НАБУ появились дела о ДТП. Он подчеркнул, что все равны перед законом, и привел примеры дел, где работники прокуратуры и НАБУ стали виновниками ДТП с пострадавшими.

Генпрокурор объяснил заинтересованность правоохранителей сотрудниками НАБУ, совершившими ДТП: все равны перед законом

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, почему среди всех уголовных производств, появившихся за последние дни в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро и касающихся в основном сотрудничества со страной-агрессором, появились и те, что касаются ДТП, передает корреспондент УНН.

"Все равны перед законом", – подчеркнул Генпрокурор, комментируя ситуацию с уголовными производствами, касающимися ДТП.

"Я увидел, что есть производства, которые год, скажу прямо, – валяются, с проведенными экспертизами, с допрошенными свидетелями, есть потерпевшие. С субботы на воскресенье работник прокуратуры сбил человека насмерть – я пошел в суд. Человек убил человека и должен отвечать перед законом. И есть работники НАБУ, которые совершили дорожно-транспортное происшествие, в результате чего есть потерпевшие с вредом для здоровья – некоторые без внутренних органов, некоторые с другим вредом для здоровья. Это жизнь – каждый из нас может совершить дорожно-транспортное происшествие с какими-то последствиями для здоровья другого человека. Но перед законом все равны. Поэтому детективы ГБР вместе с прокурорами подписали подозрение по этим ДТП", - пояснил Кравченко.

Напомним

Трем сотрудникам НАБУ объявлено подозрение за нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование людей. Два ДТП повлекли тяжкие телесные повреждения, одно – средней тяжести.

Дело о ДТП: суд отпустил под домашний арест сотрудников НАБУ22.07.25, 20:56 • 2896 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Руслан Кравченко
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